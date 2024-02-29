Президент Беларуси поручил в течение полугода навести порядок в системе подготовки футболистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение полугода навести порядок в системе подготовки футболистов. Об этом журналистам рассказал председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) Николай Шерстнев по итогам доклада главе государства о развитии белорусского футбола, сообщает БЕЛТА.

Николай Шерстнев подчеркнул, что важна технология воспитания футболиста и доведения его до спортивного совершенства. "Если эта технология работает, всегда на выходе будет великолепный спортсмен", - сказал он.

Поэтому, продолжил руководитель АБФФ, с его приходом в эту должность стояла задача разобраться с тем, что есть в системе подготовки футболиста и сопоставить с той элитной системой, которая была в прежние годы, в том числе во время Советского Союза. В результате увидели ряд огрехов. Так, ранее четко работала система подготовки детско-юношеского футбола, которая состояла из ряда ступеней, начиная от региональных детско-юношеских спортивных школ: "Была выстроена четкая пирамида подготовки юного футболиста и обеспечен переход в дублирующие составы, молодежный состав и, соответственно, профессиональный футбол".

Теперь же необходимо в современных условиях возродить те лучшие практики и навести порядок в системе подготовки футболистов. "Поставлена задача в течение полугода навести порядок. То есть выстроить систему подготовки футболистов, обеспечить плавный переход в молодежный футбол и во взрослый футбол. Все, что на сегодняшний день разбалансировано в нормативной базе, привести в порядок. Предстоит полгода плодотворной работы, и то, что утеряно по разным причинам за многие годы, восстановить и сделать футбол тем видом спорта, который любят и ценят", - заявил Николай Шерстнев.

Он подчеркнул, что нужно совершенствовать подходы и идти в ногу со временем: "Мы видим, куда двигается сегодня мир, куда двигаются в направлении развития футбола в Европе. Нужно в соответствии с этим все делать, чтобы не отставать. Система, которую мы создадим, будет основополагающей на долгие годы".

За прошлый год уже принят ряд решений, направленных на совершенствование подготовки футболистов. "Мы видим, что нам необходимо. Во-первых, на более раннем уровне собрать игроков и дать им условия для работы в сборной. Требования ФИФА опускаются по возрастам ниже и ниже. У нас эта тема застопорилась. Мы приняли решение при Федерации практически опуститься в наборе лучших игроков из ДЮСШ из регионов, из футбольных академий до 12 лет. Тем самым мы предоставим этим ребятам возможность уже вместе работать до выхода из академии", - рассказал Николай Шерстнев.

Председатель АБФФ отметил, что ранее из футбольной академии ребята выпускались в 17 лет по окончании средней школы, теперь же выработали иной подход. "Принято решение их сохранить. Эту команду сделать основополагающей для будущего развития футбола, т.е. 17-летние ребята остаются в академии футбола. В 18, 19 лет они работают в академии. Академия им предоставляет физическую нагрузку, более объемный тренировочный процесс. Все это под контролем. Плюс международные товарищеские матчи, различные турниры, чтобы была наиграна международная соревновательная практика", - пояснил он.

Принято решение, что эта команда 17-летних футболистов уже в этом году будет играть в составе Первой лиги наравне с профессионалами. "Сезон, конечно, даст очень много опыта ребятам. И практического, и теоретического, - подчеркнул Николай Шерстнев. - В любом случае, через год-два мы увидим уже результат этой команды, совершенно отличный от того, что мы имеем сегодня".

Кстати, эта команда уже одерживает серьезные победы. Например, была одержана победа на Кубке развития - в решающем поединке 17-летние футболисты переиграли российских сверстников со счетом 2:1. С положительным результатом для юношеской белорусской команды закончился и недавний матч с командой из Саудовской Аравии.

Для развития духа соперничества, улучшения качества подготовки и отбора игроков и в целом повышения интереса у людей к отечественному футболу принято решение уже с нынешнего сезона ввести постоянный чемпионат по возрастам 12,13 и 14 лет.

"Это дает то, что детско-юношеские спортивные школы обязаны будут сформировать возрастные команды. То, чего нет сегодня. Нет чемпионатов постоянных - соответственно, зачем тогда в ДЮСШ иметь футбольную команду? Соответственно, если нет футбольной команды, то зачем тогда тренеру напрягаться насчет каких-то спортивных параметров? - обозначил резонные вопросы руководитель АБФФ. - Это то, о чем я сказал в начале - система разбалансирована. Она как бы есть, но разбалансирована. И когда мы ее ровненько соберем до единого, маховик закрутится, и не нужно будет управлять. Нужно будет подправлять и помогать. Но маховик будет сам работать".

В этих соревнованиях смогут участвовать команды из разных школ. "Кто желает - заявляйтесь командой и участвуйте. Мы не делим. Объединяет спорт. Это уже буквально в течение сезона повернет отношение к спорту. Эти ребятишки будут на глазах у всех тренеров, станет более продуктивной селекция игроков, конечно же появится интерес и родителей, и одноклассников. Начнут заполняться и стадионы. Вот этот маховик начнет работать. Появится совершенно другое отношение к футболу", - уверен Николай Шерстнев.