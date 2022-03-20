3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент Беларуси поздравил национальную команду по инваспорту с отличным выступлением на Зимних играх паралимпийцев
Зимние игры паралимпийцев под названием или даже скорее девизом "Мы вместе. Спорт" завершились в Ханты-Мансийске. Белорусы завоевали 16 наград и заняли 2-е место в медальном зачете. Александр Лукашенко поздравил национальную команду по инваспорту и подчеркнул, что мы гордимся их стойкостью и патриотизмом.
"Поздравляю с отличным выступлением на играх "Мы вместе. Спорт". В Ханты-Мансийске вы завоевали целую россыпь наград, проявив высокое спортивное мастерство, железную волю и несгибаемый характер. В очередной раз доказали, что нет предела возможностям человека. Все наши люди поддерживают вас в борьбе за право заниматься любимым делом и отстаивать честь Беларуси на международных спортивных аренах без вмешательства политики", - говорится в поздравлении.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей