Президент Беларуси поздравил национальную команду по инваспорту с отличным выступлением на Зимних играх паралимпийцев

Зимние игры паралимпийцев под названием или даже скорее девизом "Мы вместе. Спорт" завершились в Ханты-Мансийске. Белорусы завоевали 16 наград и заняли 2-е место в медальном зачете. Александр Лукашенко поздравил национальную команду по инваспорту и подчеркнул, что мы гордимся их стойкостью и патриотизмом.



"Поздравляю с отличным выступлением на играх "Мы вместе. Спорт". В Ханты-Мансийске вы завоевали целую россыпь наград, проявив высокое спортивное мастерство, железную волю и несгибаемый характер. В очередной раз доказали, что нет предела возможностям человека. Все наши люди поддерживают вас в борьбе за право заниматься любимым делом и отстаивать честь Беларуси на международных спортивных аренах без вмешательства политики", - говорится в поздравлении.