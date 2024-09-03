Президент Беларуси поздравил пловца Бокого с мировым рекордом и пятью золотыми медалями в Париже

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по паралимпийским видам спортаИгоря Бокогос мировым рекордом и пятью золотыми медалями на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.



"Дорогой Игорь! Гордимся твоими успехами. Ты добился выдающегося результата, завоевав на четырех паралимпиадах целую россыпь наград во имя родной Беларуси и во славу отечественного спорта. От всей души поздравляю тебя и твоих тренеров с мировым рекордом и пятью золотыми медалями в Париже", - говорится в поздравлении.



