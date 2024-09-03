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Президент Беларуси поздравил пловца Бокого с мировым рекордом и пятью золотыми медалями в Париже
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по паралимпийским видам спортаИгоря Бокогос мировым рекордом и пятью золотыми медалями на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.
"Дорогой Игорь! Гордимся твоими успехами. Ты добился выдающегося результата, завоевав на четырех паралимпиадах целую россыпь наград во имя родной Беларуси и во славу отечественного спорта. От всей души поздравляю тебя и твоих тренеров с мировым рекордом и пятью золотыми медалями в Париже", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал Игорю Бокому дальнейших успехов в спортивной судьбе.
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