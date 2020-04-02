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Президент Итальянской федерации футбола рассказал, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата Италии. Функционер подчеркнул, произойдет это либо в конце мая или в начале июня - варианта не доигрывать первенство Италии нет.
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