Президент Итальянской федерации футбола рассказал, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата Италии. Функционер подчеркнул, произойдет это либо в конце мая или в начале июня - варианта не доигрывать первенство Италии нет.



