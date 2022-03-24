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Президент: Каждый спортсмен должен быть патриотом
Итоги участия белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх сегодня подвели во Дворце Независимости. Белорусскому спорту предстоит масштабная ревизия - такое поручение дал Президент.
Совещание по итогам Олимпийских игр в Пекине
Пришло время спрашивать: государство выделяет на развитие спорта большие деньги, есть опытные тренеры и базы для подготовки атлетов, однако положительной динамики на олимпийских аренах - нет: количество медалей пока имеет тенденцию к снижению. Выступление белорусской команды на Олимпиаде в Пекине глава государства назвал никчемным. Напомним, наша сборная завоевала две серебряные медали и заняла 24-е место. Да, сейчас на наших атлетов оказывается давление, но это не причина для провалов, подчеркнул белорусский лидер, напротив, стимул к тому, чтобы показывать результат и отстаивать свою страну на спортивных аренах.
Речь сегодня пойдет о ситуации в большом спорте. В данном случае я не хотел бы говорить об идеологической составляющей. Это очень важно, особенно сейчас. Я просто хотел бы, как человек практичный, услышать ответ на главный вопрос: мы сделали все для того, чтобы спортсменам можно было достойно выступать, подготовиться. Создали условия. И это недешево обошлось нашему государствую. Что в результате?
"Подготовка и участие наших спортсменов в различного рода соревнованиях в последние годы проходили в условиях беспрецедентного давления на весь белорусский спорт, Национальный олимпийский комитет, спортивные организации, спортсменов, тренеров", - начал докладывать министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Но Президент возразил:
"Сергей Михайлович, на любое действие есть такое же противодействие. Не надо говорить, на кого кто давит. Давят все и давят на всех. Это не причина. А спортсмены и военные на то и существуют: как надавил, так и получил
"
.
Сергей Ковальчук ответил, что белорусский спорт стойко выдержал удары, спортсмены и тренеры старались, насколько это было возможно.
"Но, к сожалению, не все оказались готовы к этому воздействию"
, - добавил он.
"Вы опять за свое: давили, передавили, готовы, не готовы. Скажите, лыжные гонки - кто на вас так надавил, что вы практически ни в одном виде не участвовали?
- спросил Александр Лукашенко. -
Я уже не говорю о медалях. На Россию не меньше давили, особенно на лыжников. И результат? Вам и не снилось так. Вы никогда в жизни такого уровня не достигнете. Они завоевали больше всех медалей. Вот вам и давление! А вы?"
Глава государства подчеркнул, что давление - это даже к лучшему.
"Когда давят, тогда ты выступаешь лучше"
, - убежден он.
Президент: По фактам давления на белорусских спортсменов - обращаться в международные суды
В условиях враждебного отношения к Беларуси и России со стороны МОК и ряда международных федераций нам предстоит определиться, как развивать спорт и олимпийское движение в новых реалиях. Говорят, что спорт вне политики, но на практике все оказывается совершенно иначе. Яркий пример тому - то, как обошлись с нашими паралимпийцами. И Президент потребовал активно обращаться в международные суды по фактам давления на белорусских спортсменов и их отстранения от соревнований. Затронул Александр Лукашенко и тему международной обстановки.
Ситуация вокруг Беларуси остается напряженной и серьезной
Ситуация вокруг Беларуси остается напряженной и серьезной: хватит спички, чтобы все вспыхнуло. Поэтому каждому на своем месте надо собраться и выдать результат. Каждый на своем посту несет долю ответственности за обеспечение суверенитета страны.
Президент: Хотите иметь страну, надо цепляться зубами и держаться
Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают (этого пригласили из-за океана и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать.
Президент обратил внимание на внутренний настрой, с которым спортсмены выступают на международных стартах. Необходимо бороться, чтобы присутствовал хороший соревновательный дух, а не жаловаться, что спорт придавили санкциями. Здесь, отметил Александр Лукашенко, как и в экономике, санкции - это шанс. А если спортсмен не готов сопротивляться, то в спорте ему делать нечего. Каждый должен быть патриотом, - подчеркнул белорусский лидер.
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