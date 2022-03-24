Президент: Каждый спортсмен должен быть патриотом

Итоги участия белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх сегодня подвели во Дворце Независимости. Белорусскому спорту предстоит масштабная ревизия - такое поручение дал Президент.

Совещание по итогам Олимпийских игр в Пекине

Пришло время спрашивать: государство выделяет на развитие спорта большие деньги, есть опытные тренеры и базы для подготовки атлетов, однако положительной динамики на олимпийских аренах - нет: количество медалей пока имеет тенденцию к снижению. Выступление белорусской команды на Олимпиаде в Пекине глава государства назвал никчемным. Напомним, наша сборная завоевала две серебряные медали и заняла 24-е место. Да, сейчас на наших атлетов оказывается давление, но это не причина для провалов, подчеркнул белорусский лидер, напротив, стимул к тому, чтобы показывать результат и отстаивать свою страну на спортивных аренах.





Речь сегодня пойдет о ситуации в большом спорте. В данном случае я не хотел бы говорить об идеологической составляющей. Это очень важно, особенно сейчас. Я просто хотел бы, как человек практичный, услышать ответ на главный вопрос: мы сделали все для того, чтобы спортсменам можно было достойно выступать, подготовиться. Создали условия. И это недешево обошлось нашему государствую. Что в результате? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Подготовка и участие наших спортсменов в различного рода соревнованиях в последние годы проходили в условиях беспрецедентного давления на весь белорусский спорт, Национальный олимпийский комитет, спортивные организации, спортсменов, тренеров", - начал докладывать министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Но Президент возразил:

"Сергей Михайлович, на любое действие есть такое же противодействие. Не надо говорить, на кого кто давит. Давят все и давят на всех. Это не причина. А спортсмены и военные на то и существуют: как надавил, так и получил

"

.

Сергей Ковальчук ответил, что белорусский спорт стойко выдержал удары, спортсмены и тренеры старались, насколько это было возможно.

"Но, к сожалению, не все оказались готовы к этому воздействию"

, - добавил он.

"Вы опять за свое: давили, передавили, готовы, не готовы. Скажите, лыжные гонки - кто на вас так надавил, что вы практически ни в одном виде не участвовали?

- спросил Александр Лукашенко. -

Я уже не говорю о медалях. На Россию не меньше давили, особенно на лыжников. И результат? Вам и не снилось так. Вы никогда в жизни такого уровня не достигнете. Они завоевали больше всех медалей. Вот вам и давление! А вы?"

Глава государства подчеркнул, что давление - это даже к лучшему.

"Когда давят, тогда ты выступаешь лучше"

, - убежден он.

Президент: По фактам давления на белорусских спортсменов - обращаться в международные суды

В условиях враждебного отношения к Беларуси и России со стороны МОК и ряда международных федераций нам предстоит определиться, как развивать спорт и олимпийское движение в новых реалиях. Говорят, что спорт вне политики, но на практике все оказывается совершенно иначе. Яркий пример тому - то, как обошлись с нашими паралимпийцами. И Президент потребовал активно обращаться в международные суды по фактам давления на белорусских спортсменов и их отстранения от соревнований. Затронул Александр Лукашенко и тему международной обстановки.

Ситуация вокруг Беларуси остается напряженной и серьезной

Ситуация вокруг Беларуси остается напряженной и серьезной: хватит спички, чтобы все вспыхнуло. Поэтому каждому на своем месте надо собраться и выдать результат. Каждый на своем посту несет долю ответственности за обеспечение суверенитета страны.

Президент: Хотите иметь страну, надо цепляться зубами и держаться

Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают (этого пригласили из-за океана и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь