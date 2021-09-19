Президент НОК Беларуси В. Лукашенко поздравил белорусских байдарочниц М. Литвинчук, М. Махневу, Н. Попок и О. Худенко с золотом на ЧМ в Дании

"Дорогие девушки! На протяжении уже многих лет вы не перестаете удивлять и радовать своими достижениями белорусских болельщиков. Благодаря колоссальной ежедневной работе, проявленному мастерству и чемпионскому характеру вы сумели вырваться вперед, одержать яркую, заслуженную победу, добавив к серебряной медали Игр в Токио золото чемпионата мира. От всей души желаю вам здоровья, неугасаемой энергии, своим примером заряжать подрастающее поколение юных спортсменов и новых побед на благо белорусского спорта!", -говорится в поздравлении.