Президент НОК: Победные рекорды белорусских паралимпийцев - повод для радости и гордости всей страны

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил членов национальной команды по паралимпийским видам спорта Игоря Бокого, Егора Щелканова, Дмитрия Солея и их тренеров с триумфальным выступлением на Паралимпиаде в столице Франции. Об этом

БЕЛТА со ссылкой на НОК.

"Завоевав пять медалей в Париже, дорогой Игорь, ты превзошел все ожидания и стал самым титулованным спортсменом в истории Паралимпийских игр - на твоем счету теперь 21 золотая, 1 бронзовая и 1 серебряная награды",

- отметил президент НОК.

"Победные рекорды белорусских паралимпийцев Игоря Бокого и Егора Щелканова - повод для радости и гордости всей страны,

- добавил Виктор Лукашенко. -

А сегодняшний медальный результат Дмитрия Солея в финальный для белорусов день Паралимпиады стал еще одним ярким достижением. От души благодарю вас за этот невероятный успех, который стал возможен благодаря вашему ежедневному труду, самоотверженности и поддержке профессиональных тренеров".