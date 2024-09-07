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Президент НОК: Победные рекорды белорусских паралимпийцев - повод для радости и гордости всей страны
Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил членов национальной команды по паралимпийским видам спорта Игоря Бокого, Егора Щелканова, Дмитрия Солея и их тренеров с триумфальным выступлением на Паралимпиаде в столице Франции. Об этом
БЕЛТА со ссылкой на НОК.
"Завоевав пять медалей в Париже, дорогой Игорь, ты превзошел все ожидания и стал самым титулованным спортсменом в истории Паралимпийских игр - на твоем счету теперь 21 золотая, 1 бронзовая и 1 серебряная награды",
- отметил президент НОК.
"Победные рекорды белорусских паралимпийцев Игоря Бокого и Егора Щелканова - повод для радости и гордости всей страны,
- добавил Виктор Лукашенко. -
А сегодняшний медальный результат Дмитрия Солея в финальный для белорусов день Паралимпиады стал еще одним ярким достижением. От души благодарю вас за этот невероятный успех, который стал возможен благодаря вашему ежедневному труду, самоотверженности и поддержке профессиональных тренеров".
Президент НОК Беларуси пожелал спортсменам, их наставникам и всей команде здоровья, удачи и дальнейших спортивных свершений.
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