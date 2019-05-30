Президент подписал указ о совершенствовании системы стимулирования спортсменов

Чтобы наши спортсмены достигали высоких результатов на мировых площадках, предусмотрена система стимулирования. Указом, который сегодня подписал Президент, пересматриваются размеры именных стипендий, призов и вознаграждений. К перечню олимпийских дисциплин добавились виды спорта, которые не входят в программу главного старта четырехлетия, но будут представлены в программе Европейских игр. Кроме того, продлеваются выплаты именной стипендии на срок до одного года спортсменам, получившим травму. В дополнение к призам за высокие результаты атлетов с нарушением зрения указом определены размеры призов и для ведущих их по дистанции спортсменов-лидеров.