3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент подписал указы по строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна
В белорусской столице построят Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Указы были подписаны сегодня Президентом. Цель - создание условий для проведения спортивных соревнований международного уровня, а также привлечения населения к занятию физкультурой и спортом.
Строительство будет выполнено под ключ китайской стороной при обязательном соблюдении технических требований Международной федерации плавания и международных футбольных федераций. Сейчас ведутся подготовительные работы по организации двух стройплощадок. В соответствии с указами, проекты будут реализованы до 31 декабря 2023 года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП