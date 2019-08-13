Президент подписал указы по строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна

В белорусской столице построят Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Указы были подписаны сегодня Президентом. Цель - создание условий для проведения спортивных соревнований международного уровня, а также привлечения населения к занятию физкультурой и спортом.

Строительство будет выполнено под ключ китайской стороной при обязательном соблюдении технических требований Международной федерации плавания и международных футбольных федераций. Сейчас ведутся подготовительные работы по организации двух стройплощадок. В соответствии с указами, проекты будут реализованы до 31 декабря 2023 года.