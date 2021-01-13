Президент поздравил Арину Соболенко с победой в турнире в Абу-Даби

"Этот триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к старому Новому году. Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине - титулу первой ракетки мира. Желаю крепкого здоровья и новых достижений во славу Беларуси".