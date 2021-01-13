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Президент поздравил Арину Соболенко с победой в турнире в Абу-Даби
"Этот триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к старому Новому году. Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине - титулу первой ракетки мира. Желаю крепкого здоровья и новых достижений во славу Беларуси".
Арина Соболенко побеждает на первом в сезоне турнире! Всего час и пять минут понадобилось 10-й ракетке мира, чтобы справиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Уверенная виктория лучшей теннисистки Беларуси - 6:2 в первой партии - и такой же счет во второй!
Успех в Эмиратах позволит Соболенко впервые в карьере переместиться на 7 место в обновленном рейтинге.
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