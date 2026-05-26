Президентский спортклуб запустил новый проект "Спорт и двор"

Соединить в одном занятии спорт и творческий креативный подход и при этом получить возможность выиграть солидный денежный приз, оказывается, очень просто. Президентский спортивный клуб продолжает привлекать молодежь к активному образу жизни и готовится запустить новый проект "Спорт и двор".

На протяжении нескольких лет в различных областных и районных центрах, малых городах открывались многофункциональные спортивные площадки, на которых все желающие могли заниматься спортом в любое время. Кстати, сегодня их функционирует более 150. Теперь эти тренировки можно совместить с творчеством и побороться за победу в конкурсе.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Мы будем каждую неделю каждого летнего месяца давать задание. Для всей страны оно будет одинаковым: комплекс упражнений для выполнения именно на данном многофункциональном комплексе, который необходимо выполнить женщинам, мужчинам, семьям, людям в возрасте 50+. Выполняя этот комплекс упражнений, необходимо записать креативное видео".