Президентский спортивный клуб назвал стипендиатов-2022

333 молодых перспективных спортсмена и тренера-преподавателя, представляющих 38 видов спорта - Президентский спортивный клуб назвал стипендиатов на 2022 год. Средний размер годовой выплаты составит 7700 белорусских рублей - это 640 белорусских рублей в месяц. Проект, которому без малого 16 лет, в этом году расширился. Впервые в организации пошли на эксперимент. Финансовую помощь на протяжении года будут получать 35 специалистов, которые только начали свою тренерскую работу, но хотят реализовать свои амбиции и готовы развиваться и двигаться вперед. Главная задача - уменьшить отток квалифицированных кадров, стаж работы которых не превышает 4 лет, из спортивной отрасли.



В олимпийском Токио стипендиаты Президентского спортивного клуба разных лет сумели завоевать шесть медалей из семи. Всего же в столице Японии боролись 59 спортсменов, получавших ранее финансовую поддержку от организации. А значит, главная задача проекта выполняется.