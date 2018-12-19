Президентский спортивный клуб вручил именные свидетельства стипендиатам на 2019 год

Церемония прошла в зале Национального олимпийского комитета. Многие из спортсменов получают финансовую помощь уже не первый раз. Причем из 67 стипендиатов 2018 года 27 спортсменов улучшили свои результаты, а 29 подтвердили прошлогодние. Больше всего среди молодых и перспективных - 18 - это гребцы-байдарочники и каноисты. Совсем немного уступают им легкоатлеты и батутисты. Но по признанию всех спортсменов и тренеров без исключения, стипендии Президентского спортивного клуба - это не только финансовая помощь, но и дополнительная мотивация.