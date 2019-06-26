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Приглашаем за кулисы телевизионной кухни II Европейских игр

Признаемся, что Европейские игры для нас, телевизионщиков, несмотря на колоссальную загруженность, - приятный долгожданный проект со своими новыми лицами, историями, победами и поражениями.

В съемках и освещении Игр принимают участие в разной степени почти все журналисты. Прямо сейчас мы покажем, как наша работа выглядит изнутри. Приглашаем за кулисы телевизионной кухни II Европейских игр.

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