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Прилет Диего Марадоны в Брест стал темой номер один в медиапространстве
Долгожданный прилет легендарного Диего Марадоны в город над Бугом стал темой номер один в медиапространстве. Обсуждали и вклад, который аргентинец может внести в белорусский футбол, и, конечно же, грандиозное шоу, в которое Марадона превратил свое появление на стадионе "Брестский".
"Диего Марадона официально представлен председателем брестского "Динамо". Причём, в самой зрелищной манере", - пишет австралийская "Курьер Мейл". Кажется, журналисты уже давно перестали поражаться эксцентричности звезд мирового уровня. Но у Марадоны получается удивлять. Репортеры "Курьер Мейл", к примеру, красочно описывают момент появления аргентинца на стадионе на огромном джипе. Большую фотоподборку публикует и сайт спортивного подразделения британской Би-би-си. "Я не боюсь трудностей, а эти люди очень серьезно настроены", - приводит слова тренера "Скай Спортс". В качестве бонуса краткое напоминание о фуроре, который Марадона произвел на чемпионате мира в России.
"Дейли Мейл" называет прилет футбольной звезды в Беларусь "великим прибытием". А таблоид "Сан" кратко резюмирует: "Brest is best" ("Брест лучший"). Станет ли Диего Марадона Че Геварой белорусского футбола - задает закономерный вопрос немецкая "Дойче Велле". Что ж, надеемся, ответ на него будет положительным.
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