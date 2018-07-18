Прилет Диего Марадоны в Брест стал темой номер один в медиапространстве

Долгожданный прилет легендарного Диего Марадоны в город над Бугом стал темой номер один в медиапространстве. Обсуждали и вклад, который аргентинец может внести в белорусский футбол, и, конечно же, грандиозное шоу, в которое Марадона превратил свое появление на стадионе "Брестский".

"Диего Марадона официально представлен председателем брестского "Динамо". Причём, в самой зрелищной манере", - пишет австралийская "Курьер Мейл". Кажется, журналисты уже давно перестали поражаться эксцентричности звезд мирового уровня. Но у Марадоны получается удивлять. Репортеры "Курьер Мейл", к примеру, красочно описывают момент появления аргентинца на стадионе на огромном джипе. Большую фотоподборку публикует и сайт спортивного подразделения британской Би-би-си. "Я не боюсь трудностей, а эти люди очень серьезно настроены", - приводит слова тренера "Скай Спортс". В качестве бонуса краткое напоминание о фуроре, который Марадона произвел на чемпионате мира в России.