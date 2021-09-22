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Белорусский теннисист И. Ивашко пробился в четвертьфинал турнира в Нур-Султане

Илья Ивашко продолжает свое уверенное выступление на теннисном турнире серии ATP в Нур-Султане. Во втором круге белорус менее чем за полтора часа обыграл представителя Казахстана Тимофея Скатова - 6:2, 6:3 и таким образом пробился в четвертьфинал. Призовой фонд турнира составляет 480 тысяч долларов.

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