Призерами первенства мира-U18 по самбо стали 5 белорусов

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Пять наград на старте - с таким результатом белорусская команда вступила в борьбу на молодежном чемпионате мира по самбо в Салониках, сообщает БЕЛТА.

В первый день планетарного форума состоялись соревнования в категории U18, участники разыграли 16 комплектов наград (по 8 у парней и девушек). На счету нашей команды два серебра и три бронзы. Вторую позицию в весе свыше 98 кг занял Артем Ковтюх: по ходу турнира белорус прошел сверстников из Монголии, Греции и Кыргызстана, но в финале уступил Денису Кулигину из России.

Также серебро в весе до 50 кг завоевала Елизавета Алексеева. В предварительных схватках наша спортсменка нанесла поражения соперницам из Армении, Кыргызстана и Узбекистана, а в решающем поединке проиграла россиянке Анне Драчевской.

В схватке за третье место белорус Артем Леонович (до 58 кг) победил грузина Георгия Мебагишвили, Павел Мищенко (до 88 кг) одолел Латипбека Шынгдара из Казахстана, а Руслана Шоба (до 54 кг) справилась с армянкой Манушак Хачатрян. Неудачи в поединках за бронзу потерпели наши Алексей Клевец (до 53 кг), Владимир Шевелев (до 98 кг), Стефания Марцинкевич (до 72 кг) и Варвара Белочуб (до 80 кг).

Всего на ковер 2 октября выходили 13 представителей Беларуси. В субботу за призы чемпионата мира по самбо среди юниоров и юниорок до 20 лет поспорят 12 наших спортсменов. Программу турнира в Салониках 4 октября завершат схватки в самой младшей возрастной группе - U16. Участие в соревнованиях принимают более 700 атлетов из сорока стран.