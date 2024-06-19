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Призеров Игр стран БРИКС встретили в Национальном аэропорту Минск

Корреспонденты АТН встречают призеров Игр БРИКС на родине. Буквально полчаса назад приземлился самолет с нашей сборной по фиджитал-баскетболу, прыжкам в воду и борцами-вольниками.

Подробности в видео.

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