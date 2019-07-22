Призовой фонд матчевой встречи по легкой атлетике Европа - США будет составлять около миллиона евро

Победитель в каждой дисциплине получит семь тысяч евро. Об этом в программе "Главный эфир" заявил председатель Белорусской федерации легкой атлетики. Историческое событие назначено на 9-10 сентября. Уже известно, что наши спортсмены, выступая за Европу, получат квоту на 10 мест.



Окончательные составы команды назовут 1 сентября, Ожидается, что в Минск на стадион "Динамо" приедут мировые звезды.