"PRO Игры" - о II Играх стран СНГ смотрите второй выпуск в 15:45 на "Беларусь 1"

О II Играх стран СНГ интересно и ярко. Сегодня зрителей ждет второй выпуск дневников "PRO Игры". Наши корреспонденты продолжают знакомить болельщиков с событиями главного мультиспортивного форума года. Выпуски будут в эфире каждую неделю до самого старта соревнований. Во второй серии расскажем о некоторых видах спорта: мини-футболе, художественной гимнастике и не только... Узнаем поближе и про талисман Игр Рысю. Не пропустите в 15:45 на "Беларусь 1".