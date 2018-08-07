Продолжаем болеть за белорусских пловцов на чемпионате Европы по водным видам спорта

В утренней программе выступят трое наших спортсменов. Анастасия Кулешова будет соревноваться во втором заплыве на 100-метровке фристайлом. Илью Шимановича мы увидим в шестом заплыве брассом на 50-ти метрах. И, наконец, Никита Цмыг выступит на 200-метровке на спине в пятом заплыве. Эфир на "Беларусь 5" в 11:30.