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Продолжаем следить за событиями на трассе в шведском Эстерсунде, где проходит чемпионат мира по биатлону
Продолжаем следить за событиями на трассе в шведском Эстерсунде, где проходит 53-й чемпионат мира по биатлону. В программе соревнований сегодня - мужской спринт. "Беларусь 5" покажет гонку в прямом эфире в 18:05. Накануне завершилась спринтерская гонка среди девушек - лучшей из наших стала Динара Алимбекова, 13-е место. Еще одна олимпийская чемпионка, Ирина Кривко, с одним промахом на стойке - 26-я.
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