Продолжается групповой этап Евро-2020 по футболу

Какие сборные продолжат свой путь на чемпионате Европы из квартета D? И Хорватии, и Шотландии в очном матче необходима только победа. Причем хорватам еще ни разу за пятиматчевую историю личных встреч не удавалось переиграть шотландцев. Последние, в случае успеха в сегодняшнем поединке, впервые выйдут из группы. Матч Шотландия - Хорватия начнется в 22:00. Его в прямом эфире покажет "Беларусь 2". В это же время на "Беларусь 5" - поединок сборных Англии и Чехии, которым для прохода дальше достаточно сыграть вничью.