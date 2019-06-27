Продолжается подготовка церемонии закрытия II Европейских игр, которая, по словам организаторов, обещает быть не менее яркой, чем старт. Большая часть билетов уже забронирована или распродана. Но места еще есть, как и шансы стать участником исторического события. Не пропустите!



