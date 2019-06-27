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Продолжается подготовка церемонии закрытия II Европейских игр

Продолжается подготовка церемонии закрытия II Европейских игр, которая, по словам организаторов, обещает быть не менее яркой, чем старт. Большая часть билетов уже забронирована или распродана. Но места еще есть, как и шансы стать участником исторического события. Не пропустите!

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