Продолжают радовать своими победами наши гребцы - байдарочники и каноисты в венгерском Сегеде

Продолжают радовать своими победами наши гребцы - байдарочники и каноисты. В эти дни в венгерском Сегеде проходит лицензионный чемпионат мира, а это значит, что на кону не только медали, но и путевки в Токио.



Сегодня золотая копилка сборной вновь пополнилась. Свой высочайший класс вновь продемонстрировали Марина Литвинчук и Ольга Худенко. В олимпийской дисциплине в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров наши девушки выиграли еще одно золото, став таким образом двукратными чемпионками мира. Накануне они привезли золото на дистанции 200 метров. Белорусский лидер поздравил чемпионок Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. "Вы достойно провели финальный заезд, опередив сильнейших соперниц. Спасибо вам и вашим тренерам", - говорится в поздравлении.



Также превосходно с задачей справилась Алена Ноздрева. В заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 метров наша спортсменка не только выиграла лицензию на Олимпийские игры (для этого было достаточно попасть в число шести сильнейших), но и завоевала бронзовую медаль.



Напомним, накануне Алена примерила золото чемпионата мира в неолимпийской дисциплине. С победой спортсменку поздравил Глава государства Александр Лукашенко.



"Ты стремительно ворвалась в элиту мировой гребли, показывая прекрасную физическую подготовку, проявляя сильный характер и несгибаемую волю к победе. Так держать!" - отметил белорусский лидер.



Также медальный почин девушек в пятницу поддержал байдарочник Никита Бориков. У него серебро на дистанции 500 метров.



С уверенным выступлением всю национальную команду поздравил белорусский лидер.



"Золото Елены Ноздревой, Ольги Худенко и Марины Литвинчук, а также серебро Никиты Борикова - хороший задел перед важнейшими гонками, в которых будут разыграны не только медали планетарного первенства, но и лицензии на Олимпиаду 2020 года. Убежден, что наша команда способна обеспечить максимальный результат благодаря слаженной работе под руководством опытных наставников", - говорится в поздравлении.



И еще одну - уже четвертую - медаль высшей пробы принесли байдарочники Станислав Дайнеко и Дмитрий Натынчик. Белорусам не нашлось равных в заезде на дистанции 500 метров.



Глава государства выразил благодарность и поддержку нашим гребцам.



С задачей минимум сегодня справился и Олег Юреня. В заезде байдарок-одиночек на дистанции 1 000 метров он остался без наград, но финишировал шестым, и это тоже олимпийская лицензия.



В вечерней программе чемпионата мира запланированы полуфинальные заезды. Завтра же, в заключительный день соревнований, вновь будем болеть за белорусов. Пока же подсчитаем наш урожай. У сборной Беларуси шесть наград, в том числе четыре золота, по одному серебра и бронзы. В медальном зачете белорусы занимают третью строчку.