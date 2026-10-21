Проект "Спорт и двор" определил победителей первого сезона

Проект Президентского спортивного клуба "Спорт и двор" нашел своих победителей первого сезона. Конкурс-марафон собрал более тысячи участников, а до финального этапа добрались 163 человека.

Каждый должен был выполнить спортивное задание, придумать сюжет, снять ролик и опубликовать его в социальных сетях. Лучших определили в четырех категориях.

Среди девушек выиграл ролик Татьяны Кротенко из Чечерска, а у мужчин превзошел остальных могилевчанин Илья Тофелев. Победили в своей категории и семья Кордабневых из Климовичей, а Тамаре Козловской не было равных среди представителей 50 +.

Тамара Козловская, победительница конкурса-марафона "Спорт и двор": "Такое чувство, как будто этот конкурс сделали специально для меня. И снимать надо, и как-то показывать надо креативно, и заодно заниматься. Вот так вот я и попала в этот марафон. Все, что предлагает Президентский спортивный клуб - везде буду участвовать. Это так интересно. Вам не передать".

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба: "Президентский спортивный клуб выражает благодарность всем участникам, которые поддержали проект, помогли нам рассказать о чудесной инициативе, которая уже на протяжении пяти лет реализуется Президентским спортивным клубом и исполнительной властью на местах, по расширению спортивной и многофункциональной доступной инфраструктуры. Именно это была наша цель, чтобы наши участники, обычные граждане, любители здорового образа жизни, своим примером рассказали про многофункциональные комплексы, которые располагаются по всей стране".

Отметим и призовой фонд конкурса-марафона 24 тыс. белорусских рублей. Победитель каждой категории получил и приятный бонус. К слову, за время проведения проекта в Беларуси установили еще 53 площадки Президентского спортивного клуба.