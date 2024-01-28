Проект АТН о биатлоне "Дай пять!" 28 января в эфире "Беларусь 1"

Все ближе один из важнейших стартов сезона длябиатлонной сборной Беларуси - Спартакиада сильнейших, которая пройдет во второй декаде февраля. А проект Агентства теленовостей "Дай пять!" продолжает изучать все грани самого народного вида спорта в нашей стране. Сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" уже 75-й выпуск авторской программы о биатлоне. Ведущий Андрей Козлов узнал все о психологической подготовке самого яркого биатлониста начала года - Дмитрия Лазовского, а также отправился в Городок, где завершился 4-й этап детско-юношеского Кубка Белорусской федерации биатлона. Спортивный обозреватель проверил юное поколение нашего биатлона на знание истории вида спорта, ведь приближается 50-летие спорткомплекса "Раубичи".