Проект АТН "RPO игры" продолжает знакомить с эксклюзивной информацией о II Играх стран СНГ

До старта II Игр стран СНГ чуть больше месяца, и в эфире "Беларусь 1"в формате дневников выходит проект Агентства теленовостей "RPO игры". Творческая команда продолжает знакомить зрителей с эксклюзивной информацией и всем тем, что будет окружать спортивный праздник.

О чем будет ближайший выпуск? Андрей Козлов приоткроет завесу.

Милые кадры нам подарил Могилев - в городском зоосаде в эти жаркие июньские дни на свет появился рысенок, и теперь внимание к нему будет больше обычного, ведь именно рысенок Рыся - маскот II Игр стран СНГ. Ведущие продолжают охватывать все события Игр, а их будет ох как много. В сегодняшнем выпуске еще и город Брест, где пройдет, к примеру, гандбол. Город, который силен спортивными традициями и не только.

Водная стихия станет одной из стилеобразующих в эфире, ведь к плаванию внимание поклонников белорусского спорта в августе будет приковано серьезное.





Всем привет! Я лучший ведущий проекта. И в нашем следующем выпуске мы расскажем все самое интересное о гандболе и плавании, которые пройдут в рамках II Игр стран СНГ. А еще мы совершим культурное путешествие в город Брест. Поэтому внимательно смотрите выпуск. Будет круто! Илья Цветков, ведущий проекта "PRO ИГРЫ"

Предыдущий, третий эфир проекта был посвящен таким характерным видам спорта, как бокс и тайский бокс, а традиционный челлендж для зрителей провел многократный чемпион мира по муай-тай великолепный Андрей Кулебин.

Центральной же локацией дневника под номером три стал прекрасный город Витебск, где ближайшим летом пройдет не только "Славянский базар", но и соревнования по тайскому боксу прямо на сцене амфитеатра. Поэтому ведущим пришлось серьезно потренироваться.

Приоткроем и секреты следующего дневника: творческая команда отправится в город над Неманом - Гродно, который также станет частью главного мультиспортивного форума этого лета.