Проект "Игры. by" на "Беларусь 1" - сегодня вечером после “Панорамы"

Двойник отчаянного бегуна Фореста Гампа был замечен на площади Якуба Коласа и проспекте Победителей в Минске! Вот эти эксклюзивные кадры.





Все подробности в эфире "Беларусь 1" уже сегодня вечером, сразу после "Панорамы" в проекте "Игры. by". Его новые ведущие - Павел Капуцкий и Надежда Сербиненко - испытают ракетку для бадминтона на прочность, а потом заглянут в продуктовую корзину самой миниатюрной спортсменки Беларуси.

