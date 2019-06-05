Проект "Игры.by" в 20:55 на "Беларусь 1"

Для болельщиков II Европейских игр - более 20 выставочных проектов. Насыщенная культурная программа ожидает гостей и участников спортивного форума. Гид по арт-проектам - в новой серии дневников. Куда в Минске пойти болельщику в свободное от соревнований время, и как ведется обустройство центра белорусской культуры в спортивной деревне. Об этом в проекте "Игры.by" сегодня в 20:55 на "Беларусь 1".



