Проект "Лига храбрых" объединил юных борцов в возрасте до 15 лет

Наше будущее - это наш резерв. Совместный проект Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба "Лига храбрых" объединил юных борцов в возрасте до 15 лет. Каждый из них мечтает в будущем стать звездой профессионального спорта. И эти соревнования - первый шаг на пути к цели. Елена Горельчик продолжит.

Заполненные трибуны, шоу на открытии, прямая трансляция в интернете, профессиональные рефери, адреналиновые схватки и эмоции на пределе, после победы, едва отдышавшись, флеш-интервью. "Лига храбрых" - турнир для тех, кому еще нет пятнадцати, но с претензией на взрослые соревнования.

Эмоции, накал - все на таком уровне, что за каждый балл, за каждую схватку ребята борются. Борцов у нас достаточно много и много ребят, которые могут выступать на самом высоком уровне в будущем и представлять нашу страну. Характер, стремление, воля к победе, дисциплина в спорте очень важны. Мирза Абдуллабеков, генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы

На победу в "Лиге храбрых" в трех олимпийских дисциплинах претендуют 8 сборных - по одной из каждой области Беларуси и из столиц двух государств - Минска и Москвы. Область на область - каждый в первую очередь не сам за себя, а за тех, кто с тобой рядом. Это командный турнир.

Соревнования потрясающие, захватывающие! Столько эмоций у зрителей, и ребята такие подготовленные, заряженные! В нашей республике борьбой занимается достаточно большое количество ребят: и девчонок, и мальчишек, но в нынешних современных тенденциях нужен определенный стимул для них. Вот именно проведение таких схваток в рамках этого проекта "Лига храбрых" - это то, что нужно им нужно сегодня.

Здесь все как одна большая спортивная семья. Ребята, еще только планирующие шумно ворваться в мир большого спорта, сражаются на глазах у тех, кто уже знает послевкусие слова "чемпион". Это и есть большое борцовское братство.

Наши взрослые ребята, титулованный борцы с удовольствием приехали сюда посмотреть на ребятишек. Для ребят это стимул выйти на ковер, когда на них смотрят их же кумиры. И каждый старается показать, на что он способен.

Олимпийская победа - это вершина пирамиды. Ее основание - это десятки тысяч ребят и девчонок, которые пришли в этот спорт, поверили в себя, почувствовали поддержку старших и шаг за шагом движутся к своей цели. А цель у всех одна - добраться до вершины. Там окажутся не все. Только самые сильные, дисциплинированные, те, кто с характером. Но история будущих чемпионов начинается где-то здесь - в этом зале и на этом ковре.

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