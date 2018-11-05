Проект "Паспорт объекта" продолжает знакомить с площадками II Европейских игр

Продолжаем знакомить вас с площадками II Европейских игр. Соревнования по стендовой стрельбе примет Sporting Club, а спортивно-стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко - по стрельбе пулевой. Отметим, стендовая площадка уже известна как одна из самых современных в Европе. Здесь неоднократно выступали олимпийские чемпионы. Второй же спортивный объект еще только готовится принять первые старты. Итак, "Паспорт объекта" прямо сейчас.

Рассказывает Станислав Липский.

7 наград, одна из которых золотая, - солидный улов белорусов в суверенной истории на Олимпийских играх в соревнованиях по стрельбе пулевой.

Золотым получился старт в Лондоне, где Сергей Мартынов с мировым рекордом стал лучшим в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения лежа.

На Олимпиаде в Рио в финал в своих дисциплинах вышли Илья Чергейко и Виталий Бубнович, но завоевать медаль у белорусов не получилось. Поэтому должок своим болельщикам сборная попробует вернуть в Минске в июне 2019.

Соревнования по стрельбе пулевой примет тир имени маршала Семена Тимошенко. Сооружение возведено в 1971. За время своего существования стрелковый комплекс, общая площадь которого 18,5 гектара, вырастил десятки белорусских мастеров - призеров крупнейших международных стартов.

Сегодня тир после реконструкции - один из самых современных в Беларуси.

Во время II Европейских игр в стрельбе пулевой будет разыграно 13 комплектов наград: по 4 и у мужчин, и у женщин, а также 5 в турнире смешанных пар. Такая россыпь медалей объясняется разновидностью дисциплин: мало того, что стрелки выступают на разных дистанциях, так еще и используют разные виды оружия.

Но что самое главное в турнире стрелков?

Во время II Европейских игр в городе Минске будет разыграно 8 олимпийских лицензий, так что не упустите возможность увидеть лично, возможно, будущих призеров Олимпийских игр в Токио.

Концентрация спортсменов во время соревнований зашкаливает, малейшее движение в сторону и золотая медаль пролетит мимо тебя. А ведь вес винтовки около 5 килограммов - специальный костюм улучшает устойчивость стрелка.

Разумеется, Беларусь на II Европейских играх будет представлена максимально возможным количеством спортсменов. Кроме тех, кто отберется по европейскому рейтингу, нашей стране планируют выделить еще 6 дополнительных мест как стране - хозяйке главного старта в Европе в 2019 году. Однако переговоры в этом направлении продолжаются.

Однозначно, белорусское представительство стрелков будет еще более широким за счет стендовой стрельбы. В этом виде спорта не используются винтовки и пистолеты - исключительно гладкоствольные ружья. Мишень здесь - специальная тарелочка, которая летит со средней скоростью 60 метров в секунду.

Sporting Club города Минска - место будущих баталий по стендовой стрельбе на II Европейских играх. Соответствующая площадка общей площадью 10 гектаров, как и тир имени Тимошенко, расположена в Уручье. Соревнования здесь пройдут в двух дисциплинах: в ските и трапе. 122 спортсмена разыграют 6 комплектов наград: по 2 у мужчин, женщин и в турнире смешанных пар. Белорусское стрельбище – ультрасовременное, за исключением установки временных трибун, уже сегодня готово к проведению Европейских игр.

Стендовая стрельба - сложный вид спорта. Мало того, что вес ружья порядка 4 килограммов, так во время выстрела идет постоянная битва с самим собой. Есть только ты и твоя мишень, а именно концентрация забирает у спортсмена вагон энергии. После старта атлет в прямом смысле слова как выжатый лимон, а длятся соревнования около 5 часов.

Попасть в мишень диаметром 110 миллиметров, как видите, новичку неимоверно сложно. Виртуозы практически безошибочны, что понятно, профессионалы за одну тренировку проводят около 200 выстрелов.