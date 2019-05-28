Проект "Сборная Беларуси". Национальная команда по гребле на байдарках и каноэ

Самое время представить главных героев II Европейских игр - наших спортсменов, которым выпала ответственная миссия выступать на родной земле. Сегодня мы расскажем о команде, которая вполне может стать локомотивом. Они никогда не возвращались налегке с крупных мировых стартов, а сейчас готовятся побеждать и в Минске. В июне на гребном канале в Заславле разыграют 16 комплектов наград. Билеты еще в продаже, так что возможность увидеть выступление наших спортсменов еще есть. Кто же они, фавориты будущих стартов? Сегодня в рамках проекта "Сборная Беларуси" Агентство теленовостей совместно с партнером БПС-Сбербанком представляют национальную команду по гребле на байдарках и каноэ.



В байдарках спортсмены соревнуются сидя, в каноэ гребут, стоя на колене. Возможно, вы не знали, но байдаркой спортсмены управляют в том числе и при помощи ног.Этому судну 12 лет. Помимо фамилий гребцов, здесь по аналогии со звездочками на фюзеляже самолета указаны и победные соревнования.



Гребля на байдарках и каноэ - самый успешный вид спорта из олимпийской программы в суверенной Беларуси. Вот уже 18 лет национальной командой руководит Владимир Шантарович. Руководить байдарками и каноэ - это не значит многозначительно смотреть вдаль с катера. Владимир Владимирович по памяти помнит количество гребков своих спортсменов на каждой тренировке. В крайнем случае, у него всегда все записано, можно подсмотреть и определить точки роста на следующее занятие.







Команда, которую зритель увидит на Европейских играх, -лучшие в стране парни и девушки. Выдержать адские нагрузки гребли далеко не каждому под силу, а чтобы в процессе подготовки отсев был минимален, требуется применять новые технологии при селекции. О своих наработках Шантарович может говорить часами, но делает акцент на психологической устойчивости.



Лидер команды Роман Петрушенко. Если сложить регалии всей нынешней команды, парни и девушки все равно уступят мозырянину, между прочим, майору милиции, который близок к завершению своей блестящей спортивной карьеры. Только олимпийских медалей у Романа 4. Он семикратный чемпион мира, кавалер ордена Отечества 2 и 3 степеней. В карьере остался только один пробел - ни одной стоящей награды Петрушенко еще не выигрывал на родине, перед своими зрителями.



Смеем назвать байдарочников и каноистов ударной силой белорусов на Европейских играх. Атлеты разыграют 16 комплектов наград, на каждый будут претендовать белорусы. Существуют лодки для одного участника, двух и четырех участников. Львиная доля медалей будет разыграна на коротких дистанциях: 200, 500 и 1000 метров. Старт на 5 километров выявит и самых выносливых у мужчин и женщин.



За результатами можно наблюдать на самом большом светодиодном табло в Беларуси -целых 66 квадратных метров. В заявках команд ожидается около 350 спортсменов. Для розыгрыша 1 награды им понадобится три дня: с 25 по 27 июня. Владимир Шантарович обещает не менее пяти медалей белорусских гребцов.



