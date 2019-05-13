Проект "Женщины и спорт" возвращается в эфир "Беларусь 1"

Начиная с 13 мая, по понедельникам мы вновь станем свидетелями историй уникальных женщин - именитых белорусских спортсменок - уже легенд спорта. И сегодня в первой серии третьего сезона - Анна Гуськова. Мы увидим, как олимпийская чемпионка по фристайлу заменила в эфире новостей спорта автора проекта Анну Эйсмонт, а также глазами Анны Гуськовой увидим национальный отбор "Евровидение-2019". Смотрите сегодня после "Панорамы" - Анна Гуськова в проекте "Женщины и спорт".