Одни сражаются за медали, другие - занимают последнее место в таблице, но полны решимости побороться за сохранение прописки в элите. Сегодня программу 25-го тура чемпионата Беларуси откроют "Витебск" и "Днепр". На "Беларусь 5" начнется прямой эфир с витебской арены ЦСК в 18:50.