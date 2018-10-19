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Программу 25-го тура чемпионата Беларуси откроют "Витебск" и "Днепр"

Одни сражаются за медали, другие - занимают последнее место в таблице, но полны решимости побороться за сохранение прописки в элите. Сегодня программу 25-го тура чемпионата Беларуси откроют "Витебск" и "Днепр". На "Беларусь 5" начнется прямой эфир с витебской арены ЦСК в 18:50.

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