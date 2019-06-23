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Промежуточные результаты II Европейских игр

Еще до начала церемонии открытия на спортивные площадки вышли стрелки и волейболисты. В субботу стартовали соревнования велогонщиков и самбистов.

На самые высокие места в общем медальном зачете (по мнению специалистов) претендует команда из России. Хорошие шансы на медали у сборных Украины и, конечно, Беларуси. Давайте оценим промежуточные результаты спортивного уикенда.

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