Промежуточные результаты II Европейских игр

Еще до начала церемонии открытия на спортивные площадки вышли стрелки и волейболисты. В субботу стартовали соревнования велогонщиков и самбистов.



На самые высокие места в общем медальном зачете (по мнению специалистов) претендует команда из России. Хорошие шансы на медали у сборных Украины и, конечно, Беларуси. Давайте оценим промежуточные результаты спортивного уикенда.