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Хоккеист Александр Овечкин превзошел достижение Марио Лемье
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в победном матче регулярного чемпионата с "Ванкувером" (6:4) смог превзойти очередное одно достижение в Национальной хоккейной лиге. Он забил два гола и отдал две результативные передачи. Для Овечкина этот матч стал 168-м в карьере, включая и регулярный чемпионат, и плей-офф, когда нападающий забрасывал две и более шайб. По этому показателю капитан "столичных" вышел на третье место, превзойдя достижение легендарного хоккеиста Марио Лемье, на счету которого 167 таких встреч. Теперь Овечкин уступает только Бретту Халлу и Уэйну Гретцки.
Фото для иллюстрации: © REUTERS
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