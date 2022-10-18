Хоккеист Александр Овечкин превзошел достижение Марио Лемье

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в победном матче регулярного чемпионата с "Ванкувером" (6:4) смог превзойти очередное одно достижение в Национальной хоккейной лиге. Он забил два гола и отдал две результативные передачи. Для Овечкина этот матч стал 168-м в карьере, включая и регулярный чемпионат, и плей-офф, когда нападающий забрасывал две и более шайб. По этому показателю капитан "столичных" вышел на третье место, превзойдя достижение легендарного хоккеиста Марио Лемье, на счету которого 167 таких встреч. Теперь Овечкин уступает только Бретту Халлу и Уэйну Гретцки.