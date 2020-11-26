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Прощание с Диего Марадоной пройдет сегодня в президентском дворце в центре Буэнос-Айреса
Мир скорбит по Диего Марадоне. Прощание с великим футболистом пройдет сегодня в президентском дворце в центре Буэнос-Айреса. Тело Марадоны уже внесли в здание резиденции. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В Аргентине, на родине легенды спорта, - трехдневный траур. В его память власти решили подсветить цветами национального флага ряд зданий и сооружений. В бело-голубой цвет окрасился главный монумент - обелиск Буэнос-Айреса, а площадь перед ним стала всеобщим местом скорби по величайшему спортсмену современности. Сюда стягиваются сотни людей, в честь Марадоны в небо запускают фейерверки, люди скандируют: "Диего". К дому, где жил Марадона, а также в район, где он родился, люди несут цветы и свечи.
А в Неаполе около стены со знаменитым граффити легенды футбола устроили файер-шоу. Марадона играл за итальянскую команду с 1984 по 1991 год и выиграл в ее составе чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. У домашнего стадиона "Наполи" "Сан-Паоло" после известия о смерти спортсмена собрались сотни людей, а мэр город уже заявил, что сооружение переименуют в честь Марадоны.
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