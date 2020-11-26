Прощание с Диего Марадоной пройдет сегодня в президентском дворце в центре Буэнос-Айреса

Мир скорбит по Диего Марадоне. Прощание с великим футболистом пройдет сегодня в президентском дворце в центре Буэнос-Айреса. Тело Марадоны уже внесли в здание резиденции. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В Аргентине, на родине легенды спорта, - трехдневный траур. В его память власти решили подсветить цветами национального флага ряд зданий и сооружений. В бело-голубой цвет окрасился главный монумент - обелиск Буэнос-Айреса, а площадь перед ним стала всеобщим местом скорби по величайшему спортсмену современности. Сюда стягиваются сотни людей, в честь Марадоны в небо запускают фейерверки, люди скандируют: "Диего". К дому, где жил Марадона, а также в район, где он родился, люди несут цветы и свечи.



