Протесты фанатов "МЮ"

Один из центральных матчей прошедшего уикенда между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" пришлось переносить из-за протестов болельщиков. Фанаты "МЮ" ворвались на стадион "Олд Траффорд", устроив акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Поклонники манкунианцев выразили недовольство решением руководства о вступлении в Суперлигу, они требуют ухода семьи Глейзеров. Позже командный автобус заблокировали, когда он выезжал из отеля. Как сообщается, подобные акции будут продолжены и в дальнейшем.