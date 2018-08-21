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Противостояние БАТЭ против ПСВ на "Борисов-Арене" состоится менее чем через час
Большой футбол вновь в Беларуси. Уже менее чем через час на "Борисов-Арене" состоится противостояние раунда плей-офф Лиги чемпионов. БАТЭ против ПСВ. 14-кратные чемпионы Беларуси против 24-кратного триумфатора чемпионата Нидерландов. За ПСВ еще победы в финале Кубка европейских чемпионов и в финале Кубка УЕФА. Так что соперник серьезный и титулованный. Но сегодня голландцы не так страшны, как может показаться. Почему? Спросим у нашего спортивного обозревателя Станислава Липского. Он сегодня работает на "Борисов-Арене" (прямое включение).
Точную цифру о количестве болельщиков здесь, в чаше "Борисов-Арены", пока не назову. Однако знаю, что билеты на матч пользовались повышенным спросом, продавали их по два в одни руки, поэтому все же минимум на 10 тысяч сегодня я рассчитываю.
К слову, часть болельщиков, разумеется, уже на трибунах - погода ведь футбольная. С некоторыми из них, которые приехали из отдаленных Кобрина, Орши, Новополоцка, мы уже пообщались. Попрошу режиссеров поставить фрагмент их интервью с ожиданиями поединка.
Посмотреть сегодня будет на что и на кого: БАТЭ подходит к игре в оптимальном составе и отличном настроении после победы по сумме двух матчей в третьем раунде Лиги чемпионов над представителем Азербайджана "Карабахом", 2-1. Что собственно и подчеркнул накануне главный тренер борисовчан Алексей Бага.
Наверняка на это же рассчитывает и наш оппонент, но сегодня у команды "ПСВ Эйндховен" не все так гладко, чем БАТЭ может воспользоваться. Во-первых, голландский клуб не знает побед в еврокубках на протяжении 10 матчей. Последний раз виктория случилась аж в декабре 2015. Во-вторых, в минувшем туре национального первенства ПСВ с трудом одолел скромную команду "Фортуну", 2-1, т.е. проблемы с рисунком игры есть. В-третьих, главный тренер "Эйндховена" Марк ван Боммель является легендарным игроком своей страны, но не тренером. На этой должности голландец проведет всего четвертый матч в карьере. Единственное, что настораживает - в стане соперника нет абсолютно никакой недооценки БАТЭ.
Не могу не отметить еще один фактор, который сработает сегодня отличным мотиватором для футболистов БАТЭ. Речь о призовых, которые на кону. Борисовчане уже гарантировали себе доход в этом еврокубковом сезоне, равный почти 9 миллионам евро. В случае победы в раунде плей-офф над ПСВ Алексей Бага и компания эту цифру увеличат до потрясающих 15 миллионов с возможностью при условии виктории хотя бы в одном из матчей группового раунда заработать еще 2 миллиона 700 тысяч евро. Согласитесь, цифры впечатляют.
Первый из двух определяющих матчей лета для БАТЭ начнется в 22:00. Участие в группе Лиги Европы борисовчане обеспечили - на кону группа Лиги чемпионов. Напоминаю, для удобства столичных гостей "Борисов-Арены" клуб организовал бесплатный дополнительный электропоезд в Минск, который отправляется из Борисова в 0 часов 8 минут.
И еще немного статистики. Желто-синие: в квалификационных раундах еврокубков всегда проходили команды, чьи названия состоят из аббревиатуры. Верим, что эта традиция не прервется и в битве БАТЭ с ПСВ. Держим кулачки за борисовчан вместе.
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