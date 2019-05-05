Противостояние Беларусь - Южная Корея на ЧМ в Нур-Султане в 13:00 на "Беларусь 5"

Сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет заключительный матч на чемпионате мира в первом дивизионе. Накануне наша команда гарантировала себе возвращение в элитный дивизион, набрав один балл в игре с Казахстаном, где мы уступили в овертайме. Хозяева форума, к слову, также обеспечили себе как минимум второе место. У них 11 очков, у Беларуси на балл меньше. Поэтому встреча с Южной Кореей ни для нас, ни для оппонента уже не имеет турнирной мотивации. Выше третьей позиции азиаты не поднимутся.



К слову, все три заключительные встречи планетарного форума в Нур-Султане телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Первыми на лед выйдут словенцы и литовцы, в 13 часов начнется противостояние Беларусь - Южная Корея, закроет же первенство дуэль хозяев с венграми.