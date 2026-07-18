Проверка сил перед Парижем: белорусские пловцы успешно выступают в финале Кубка страны по плаванию

В бассейне международного стандарта 18 июля завершится Кубок Беларуси по плаванию. В совокупности за 42 комплекта наград сражаются 415 спортсменов из Беларуси, России, Азербайджана и Израиля.

Для лидеров нашей сборной домашний турнир - это проверка сил перед чемпионатом Европы в Париже. И ведущие атлеты держат марку.

Так, например, Анастасия Шкурдай накануне победила на 200-метровке на спине. На дистанции 100 метров брассом выиграла Алина Змушко. В этой же дисциплине у мужчин равных не было Илье Шимановичу. Глава белорусской Федерации плавания в интервью "Первому информационному" рассказала о готовности команды к чемпионату Европы.

Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания:

"Уровень достаточно неплохой. Осталось практически 14 дней до чемпионата Европы. Я думаю, что есть еще над чем поработать для многих. Здесь команда небольшая, но достаточно конкурентоспособная. Я надеюсь, что наши лидеры команды покажут устойчивое морально-психологическое состояние, устойчивый уровень конкуренции. Мы должны все-таки быть с медалями".

Старт вечерней сессии заключительного дня соревнований в 16:00. Вход на трибуны свободный. А чемпионат Европы во Франции пройдет с 10 по 16 августа. 8 атлетов представят страну в Париже.