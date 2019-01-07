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Прямая трансляция финала Рождественского турнира в 18:00 на "Беларусь 5"
Время решающих матчей на рождественском хоккейном турнире в Минске. Право выйти на лед главной площадки "Чижовка-Арены" в заключительный соревновательный день получили 4 команды из 12. За бронзу борются в эти минуты Финляндия и Объединенные Арабские Эмираты. За первое место вечером сразятся Россия и команда Президента Беларуси.
На прямой связи со студией Павел Капуцкий (прямое включение). Я получаю удовольствие от хоккея, я его искренне люблю. Мог бы эти слова отнести и к себе, но вообще это цитата Дмитрий Баскова. В эти дни генеральный менеджер минского "Динамо" выполняет еще две тренерские работы: с парнями из Центрального района в "Золотой шайбе" и командой Президента в Рождественском турнире.
Прямо сейчас его младшие подопечные играют финал республиканских соревнований. В соперниках у "Грифонов" "Сокол" из Горок Могилевской области. Идет третий период, счет 10:3. 10 секунд до конца. Чуть раньше за бронзу в этой же старшей возрастной группе бились "Принеманские ястребы" и кобринский "Атлант". Медали достались ребятам из Брестской области - 8:1. "Грифоны" закончили играть. Счет - 10:3.
В час дня на главной площадке "Чижовка-Арены" битву за бронзу начали Финляндия и Объединенные Арабские Эмираты. Суоми накануне уступили России, 2:5, а ОАЭ не справились с хозяевами, 5:10. Сегодня победа за финнами. Счет 6:3.
Итак, хозяева станут 12-кратными чемпионами или Россия возьмет свой четвертый титул в Минске? Финал Рождественского турнира начнется меньше чем через три часа - в 18:00. Прямая трансляция с "Чижовка-Арены" на "Беларусь 5".
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