Прямая трансляция финала Рождественского турнира в 18:00 на "Беларусь 5"

Время решающих матчей на рождественском хоккейном турнире в Минске. Право выйти на лед главной площадки "Чижовка-Арены" в заключительный соревновательный день получили 4 команды из 12. За бронзу борются в эти минуты Финляндия и Объединенные Арабские Эмираты. За первое место вечером сразятся Россия и команда Президента Беларуси.



На прямой связи со студией Павел Капуцкий (прямое включение). Я получаю удовольствие от хоккея, я его искренне люблю. Мог бы эти слова отнести и к себе, но вообще это цитата Дмитрий Баскова. В эти дни генеральный менеджер минского "Динамо" выполняет еще две тренерские работы: с парнями из Центрального района в "Золотой шайбе" и командой Президента в Рождественском турнире.