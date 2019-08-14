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Прямая трансляция игры баскетбольной евроквалификации Беларусь - Албания на "Беларусь 5. Интернет" в 18:50.

В связи с теннисными матчами в сетке вещания спортивного канала произошли оперативные изменения. Прямую трансляцию игры баскетбольной евроквалификации Беларусь - Албания можно увидеть на канале "Беларусь 5. Интернет".Начало в 18:50.

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