Прямая трансляция игры баскетбольной евроквалификации Беларусь - Албания на "Беларусь 5. Интернет" в 18:50.

В связи с теннисными матчами в сетке вещания спортивного канала произошли оперативные изменения. Прямую трансляцию игры баскетбольной евроквалификации Беларусь - Албания можно увидеть на канале "Беларусь 5. Интернет".Начало в 18:50.



