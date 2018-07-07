Прямая трансляция матча Александры Саснович и Дарьи Гавриловой в 16:15 на "Беларусь 2"

Александра Саснович сегодня поборется за выход в 1/8 финала турнира серии "Большого шлема" - Уимблдон. Впервые в карьере белоруска добралась до 3 круга, где ее соперницей станет австралийка Дарья Гаврилова - 25 номер мирового рейтинга. Напомню, в стартовом раунде Саснович выбила из борьбы 7 ракетку планеты чешку Петру Квитову, а затем и американку Тэйлор Таунсенд. С Гавриловой Александра встречалась один раз, но на грунте, а не на траве, и тогда уступила. Возможность взять реванш есть сегодня. Матч начнется в 16:15 по белорусскому времени. Прямая трансляция на "Беларусь 2". Не пропустите!