Прямая трансляция с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в 20:20 на "Беларусь 5"

В 20:20 на спортивной кнопке прямая трансляция с чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Во второй день за медаль будет бороться белорус - действующий победитель континентального первенства в категории до 61 кг Геннадий Лаптев. Соревнования в эти дни принимает Москва. Отметим, что старт несколько раз переносился еще с прошлого года из-за пандемии коронавируса, продлится спортивное мероприятие до 11 апреля. В заявке белорусской команды 18 спортсменов.