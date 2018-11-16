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Прямая трансляция встречи "Динамо" - "Автомобилист" в 19:25 на "Беларусь 5"

Лучшая команда регулярного сезона КХЛ "Автомобилист" сегодня гостит на "Чижовка-Арене". Клуб из Екатеринбурга по ходу розыгрыша потерпел всего два поражения. А вот минское "Динамо", напомним, замыкает турнирную таблицу Запада. В случае успеха "зубры" могут подняться на 11 строчку. Прямая трансляция встречи "Динамо" - "Автомобилист" начнется в 19:25 на телеканале "Беларусь 5".

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