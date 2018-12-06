ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Прямая трансляция женской индивидуальной гонки на 15 километров в 16:05 на "Беларусь 5"

В 16:05 на "Беларусь 5" начнется прямаятрансляция женской индивидуальной гонки на 15 километров. Забелорусскую команду под 8-ым номером на лыжню уйдет Ирина Кривко, такжевыступят Динара Алимбекова, Анна Сола, Дарья Юркевич и Ирина Кручинкина.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все