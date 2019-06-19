Прямое включение из студии АТН на "Динамо". Начинается большой информационный марафон

Главная тема - II Европейские игры. Благодаря эстафете "Пламя мира" к форуму уже прикоснулись многие регионы Беларуси, а большой выбор соревнований и широкая билетная программа позволяют это сделать буквально каждому из нас и тысячам гостей белорусской столицы.



Агентство теленовостей начинает вещание из новой студии на стадионе "Динамо". Мы запускаем информационный марафон. Приветствуем своих коллег Елену Насачеву и Станислава Липского и передаем им слово (видео).



Итак, со всем, что связано с праздником под названием II Европейские игры, в ближайшие 12 дней мы будем знакомить вас в режиме информационного канала отсюда - из самого сердца белорусской столицы.



Победные мгновения, эмоции чемпионов, а также закулисье Игр вы увидите в репортажах наших корреспондентов. Ну и, конечно же, в этой студии будут появляться победители и знаковые персоны форума, чтобы поделиться своими яркими впечатлениями и самой свежей информацией.



Официально Игры стартуют 21 июня на стадионе "Динамо". Главное же событие дня сегодняшнего -генеральная репетиция церемонии открытия. Она пройдет здесь, на "Динамо", и к ней мы, конечно же, не раз еще вернемся.