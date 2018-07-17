ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Прямое включение со стадиона в Бресте

Сейчас на стадионе в Бресте работает и наш корреспондент Ян Пашкевич. У него последняя информация о легендарном аргентинце Диего Марадоне (прямое включение). 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все